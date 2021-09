Nach Mordfall in Maxglan 2020: Psychologe führte zu 61-jährigem Tatverdächtigen

Mit 28 Messerstichen ist im August des Vorjahres eine 81-jährige Pensionistin in ihrer Wohnung in Salzburg-Maxglan getötet worden. Kriminalisten verhafteten nun einen früheren Hausbewohner.

Dieser Mordfall hat den Salzburger Kriminalisten viele Monate lang Kopfzerbrechen bereitet: Am 30. August des Vorjahres war die 81-jährige Eleonora A. tot in ihrer Wohnung in einem Wohnblock in der Gorianstraße in Salzburg-Maxglan gefunden worden. Ein Bekannter, der mit seiner Frau die Pensionistin nach einem Oberschenkelhalsbruch gepflegt und Zutritt zur Wohnung der sehr zurückgezogenen Frau hatte, alarmierte damals die Polizei.

Das Opfer, das 28 Messerstiche im linken Brustbereich sowie Rippenbrüche aufwies, war in eine acht Meter lange Stoffbahn ...