Nach Murenabgang in Hollersbach: Schutzprojekt in Rekordzeit fixiert

Jahrhundertelang hat der Grubingbach in Hollersbach keine Probleme gemacht. Bis zum 28. Juli. Bald sind die Anrainer wieder sicher.

Auf der alten gemauerten Mühle am Grubingbach stand die Jahreszahl 1460. Da dürfte sie errichtet worden sein, erzählt Christoph Stöckl, Anrainer und Obmann der neu gegründeten Wildbachgenossenschaft Grubingbach. All die Jahre hat die Mühle überlebt. Der Pinzgauer Historiker Josef Lahnsteiner fand in den Aufzeichnungen nur Murenabgänge in den Jahren 1597 und 1598. Die ältesten Bewohner im Ortsteil können sich an kein bedeutendes Ereignis erinnern. Aber am 28. Juli diesen Jahres hat eine Mure die Mühle zerstört.

Ursache war eine ...