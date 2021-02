Nach Murenabgang: Tauernautobahn wieder freigegeben

Seit Dienstagnachmittag war die Tauernautobahn (A10) zwischen Rennweg und Gmünd wegen eines Murenabgangs gesperrt. Am Mittwoch konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Nach einem Murenabgang bei Gmünd in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Dienstag zu Mittag die Tauernautobahn (A10) in beiden Richtungen gesperrt worden.

Durch den Hangrutsch - auf einer Länge von etwa 100 Metern - war auch ein Pfeiler der Hangbrücke Pressingberg betroffen. Sachverständige, darunter ein Geologe und ein Brückenstatiker, untersuchten den Hang unter der Brücke. Zusätzlich wurde der Hang vermessen und überwacht, um weitere Bewegungen sofort registrieren zu können. Die Asfinag gibt am Mittwochnachmittag Entwarnung und die Sperre konnte wieder aufgehoben werden.

In den kommenden Wochen werde die Asfinag in diesem Bereich noch zahlreiche Arbeiten vornehmen. "Im ersten Schritt geht es darum, den Hang zu sichern und auch mit Spritzbeton zu stabilisieren. Zusätzlich wird an der Ableitung der Drainage-Wässer gearbeitet", heißt es in einer Aussendung. Der gesamte Bereich werde zudem einem permanenten Monitoring unterzogen, um jede weitere Bewegung sofort registrieren zu können.

Quelle: SN