Nach Polizeieinsatz am Rudolfskai: Stadt nimmt Wirte in die Pflicht

Nach dem massiven Polizeieinsatz nach einer Massenschlägerei am Rudolfskai in Salzburg am Wochenende haben sich die Stadt und die Exekutive am Mittwoch auf die weitere Vorgangsweise festgelegt. Alleine im November sollen fünf Kontrollen die Einhaltung des Jugendschutzes, der Sperrstunden und des Alkoholverbotes vor den Lokalen sicherstellen. Die Stadt nahm heute aber auch die Wirte in die Pflicht.

