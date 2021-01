Nach Raub mit Todesfolge vor 23 Jahren: Richter lässt Auslieferung eines Georgiers in seine Heimat prüfen

Weil er im September 1997, also vor 23 Jahren, in einem Dorf seines südkaukasischen Heimatlands einen alten Mann so brutal beraubt haben soll, dass er starb, sitzt ein in Salzburg lebender Georgier seit Anfang Jänner in Auslieferungshaft. Der offenbar erst Jahre später als dringend tatverdächtig ausgeforschte 52-jährige Georgier war 2010 von einem Gericht in seiner Heimat in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. 2012 wurde die Strafe wegen schweren bewaffneten Raubs sowie Körperverletzung mit Todesfolge auf elf Jahre und drei Monate reduziert.

Im November 2020 beantragte die georgische Generalstaatsanwaltschaft bei den Salzburger Behörden die Auslieferung des 52-Jährigen zur Vollstreckung der Haftstrafe in seiner Heimat. Die Polizei nahm den seit langem in der Stadt Salzburg lebenden, verheirateten Mann fest; am 6. Jänner wurde die Auslieferungshaft verhängt. Am Mittwoch fand nun eine Auslieferungshaftverhandlung am Salzburger Landesgericht statt. Wie Rechtsanwalt Christoph Mandl, Verteidiger des Verurteilten, mitteilte, hat der zuständige Richter die Auslieferungshaft um einen Monat verlängert. Mandl: "Der Richter will nun über ein bei den Vereinten Nationen angesiedeltes Komitee prüfen lassen, in welcher Haftanstalt in Georgien mein Mandant die Strafe verbüßen soll." Der 52-Jährige, der eine Auslieferung bekämpft, werde seinen Angaben nach in Georgien politisch verfolgt. Im übrigen, so Mandl, beteuere der Mann seine Unschuld bezüglich der Verurteilung.