Nach Raubüberfall auf Spendensammler: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Nach dem Raubüberfall auf das Sozialprojekt von Max Luger am Mirabellplatz veröffentlichte die Polizei Salzburg am Samstag Bilder einer Überwachungskamera, die den Verdächtigen zeigen.

In den vergangenen neun Jahren konnten hilfsbedürftige Menschen den früheren Pastoralassistenten Max Luger in einem Container am Mirabellplatz aufsuchen. Rund 600.000 Euro waren es, die er in diesen neun Jahren an alleinerziehende Mütter, armutsbedrohte Pensionisten und andere Menschen verteilte.

Vergangene Woche wurde der 73-Jährige bereits zum zweiten Mal Opfer eines brutalen Raubüberfalls, die SN berichteten. Luger wurde mit Faustschlägen im Gesicht verletzt, der bislang unbekannte Täter konnte mit 2000 Euro Beute flüchten.

SN/christian sprenger Ein letztes Mal im Container: Max Luger nach dem Raub.

Fahndung nach dem Täter bisher ohne Erfolg

Seit dem Vorfall vergangene Woche wird nach dem Täter gefahndet. Bisher jedoch ohne Erfolg. Am Samstag veröffentlichte die Polizei Salzburg nun Bilder einer Überwachungskamera, die den zirka 25-jährigen Verdächtigen zeigen. Laut Polizei sei keine bessere Auflösung der Fotos möglich.

Zeugen bzw. Personen, die (anonyme) Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich beim Kriminalreferat Salzburg unter 059133 55 3333 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.