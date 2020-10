Nach Rauferei in Zell am See flüchteten zwei 16-jährige Täter mit Moped

In Zell am See (Pinzgau) ist in der Nacht auf Samstag bei einer Rauferei unter Jugendlichen ein 15-Jähriger verletzt worden. Die beiden mutmaßlichen Täter, zwei 16-Jährige, flüchteten in Folge mit einem Moped. Im Zuge einer Fahndung wurden die beiden kurz gesichtet, entzogen sich laut Polizei aber durch ein waghalsiges Fahrmanöver der Anhaltung und wurden von den Beamten schließlich aus den Augen verloren.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.