Nach Schockanruf: 86-jährige Flachgauerin übergab wertvollen Schmuck an Betrüger

Eine Anruferin gab sich als Enkelin aus und berichtete, dass sie einen Verkehrsunfall mit Todesfall verwickelt sei.

Am Donnerstagvormittag wurde eine 86-jährige Flachgauerin Opfer eines Schockanrufes. Eine Anruferin gab sich zunächst als ihre Enkelin aus und erzählte mit weinerlicher Stimme, in einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verwickelt gewesen zu sein. Nach kurzer Zeit übernahm eine vermeintliche Polizistin den Hörer und teilte der 86-Jährigen mit, dass ein Staatsanwalt die Einlieferung ihrer Enkelin ins Gefängnis verfüge, es sei denn die Seniorin könne sofort eine Kaution in der Höhe von 60.000 Euro hinterlegen.

Letztlich setzten die Betrüger die völlig überrumpelte 86-Jährige dermaßen unter Druck, dass sie am Nachmittag eine größere Menge an Goldschmuck an einen vermeintlichen Zivilpolizisten übergab. Bei dem Abholer handelt es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten und 1,70 Meter großen Mann mit schwarzen Haaren. Der Mann trug ein weißes T-Shirt und hatte bei der Tatausführung einen Rucksack bei sich. Die Ermittlungen laufen, berichtet die Polizei