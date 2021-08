Nach Sekundenschlaf: Frau überschlug sich mit Pkw in St. Gilgen

Auf der Wolfgangsee Straße kam eine 45-Jährige mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Für die Lenkerin endete der Unfall glimpflich.

Eine 45-jährige Flachgauerin fuhr am späten Freitagabend auf der B 158, der Wolfgangsee Straße, mit ihrem Pkw in Richtung Fuschl. Aufgrund eines Sekundenschlafs kam sie links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem etwa zwei Meter hohen Zaun eines Wildgeheges. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam zum Stehen. Die Lenkerin wurde leicht im Gesicht verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Das Fahrzeug wurde von der freiwilligen Feuerwehr von St.Gilgen geborgen und der beschädigte Wildzaun sofort repariert, um ein Entkommen des Dammwildes zu verhindern.