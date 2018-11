US-Konzern nennt Freigabe "technischen Fehler", auch Mietwagenanbieter vom Stopp überrascht.

Wer derzeit die Vermittlungsplattform Uber für eine Taxifahrt in der Stadt Salzburg verwenden will, wird enttäuscht. "Leider ist Uber an deinem Standort momentan nicht verfügbar", meldet die App. Vorige Woche war das noch problemlos möglich - bis am Samstag der SN-Artikel über die Uber-Expansion nach Salzburg erschien.