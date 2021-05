Nach Spott über "Katzenklo" in Maxglan: Was müssen Spielplätze überhaupt können?

Kinderspielplatz oder Katzenkistl? Das Beispiel in der Hübnergasse sorgte im Netz für Häme. Diese Mini-Versionen sind in der Stadt kein Einzelfall.

"Tierquälerei", "schiachest", "moderne Kunst", "ein Zeichen der Baupolitik für den Stellenwert unserer Kinder" - das sind ein paar der spöttischen Reaktionen auf die Mini-Spielplatz-Debatte der Vorwoche. Ein Beispiel aus der Hübnergasse hatte die Diskussion entfacht. Dabei sind solche Pseudospielplätze gar keine Seltenheit auf Stadtgebiet.

SN/sw/vips Spielplatz auf den neuen Rauchgründen (220 Wohnungen).

Spielplatz darf auf mehrere Flächen aufgeteilt werden

Wie groß ein Spielplatz bei Neubauten ausfallen muss, ist im Bautechnikgesetz nachzulesen (siehe unten). Vorgeschrieben sind eine Schaukel, Rutsche, Sandgrube und ausreichend Sitzplätze - wahlweise aufgeteilt auf mehrere getrennte Flächen. "Oft landen sie an jener Ecke, wo sie aus Sicht des Projektentwicklers am wenigsten stören", fasst Christian Struber, Geschäftsführer der Salzburg Wohnbau, die Realität zusammen.

Ausgleichsabgaben sind möglich

Um sich den Spielplatz ganz zu sparen, könne der Bauträger auch eine Ausgleichsabgabe entrichten. "Wenn sie die Gemeinde dann zweckgebunden für Kinder einsetzt, kann das sinnvoll sein." Noch besser laut Struber: Die Gemeinde fasst mehrere größere Bauprojekte zusammen und baut mit den Ausgleichsabgaben (auf Stadtgebiet laut Baupolizei 800 bis 900 Euro/m2, abhängig vom Baulandpreis) selbst Spielplätze auf öffentlichem Grund. So habe es Golling gemacht, der Bürgermeister kam auf die Salzburg Wohnbau zu. Mit den Geldern dreier Projekte und öffentlichen Mitteln entstand ein schöner Freizeitbereich, den explizit auch die Bewohner-Kinder der neuen Bauten nutzen dürfen.

SN/sw/vips Alibiaktion auch in der Höfelgasse, Stadtteil Aigen.

Denn zur Misere gehört, dass Kleinkinder einen anderen Bedarf haben als Jugendliche. Fälle, in denen Bauträger freiwillig größere Spielplätze bauen als nötig, gebe es kaum, meint Johannes Eberl, Techniker in der städtischen Baubehörde: "In aller Regel wird das gesetzliche Minimum umgesetzt." Eberl verweist in diesem Zusammenhang auf die teuren Grundstückspreise.

Architekt: "Abgerechnet" wird nach Fertigstellung

Für Architekt Johannes Schallhammer steht fest: "So etwas wie in der Hübnergasse entspricht nicht den Vorgaben."

Zum Finale erfolgt bei größeren Projekten die Kollaudierung. "Dabei kommt es zu einer peniblen Prüfung der Vorschriften", sagt Andreas Philipp von der Baupolizei der Stadt.

Bei kleineren Vorhaben wird in der Regel das vereinfachte Verfahren ohne Kollaudierung angewandt: Der Bauplaner bestätigt ausdrücklich, dass alle Vorgaben eingehalten wurden. Ein Architekt kann übrigens nie haftbar gemacht werden, in der Verantwortung steht immer der Bauplaner. In Salzburg habe es bei der Abnahme von Spielplätzen bislang noch keine Probleme gegeben.

Über die Regeln für den Spielplatz

Ein Spielplatz ist vor Bauten mit mehr als fünf Wohnungen gesetzlich verpflichtend. Er muss mindestens 45 m2 bzw. vier Prozent der Gesamtgeschoßfläche haben, im Freien und gefahrlos erreichbar sein und sollte sich in Sichtkontakt zu den Aufenthaltsräumen der Wohnungen befinden.