Nach Starkregen in Salzburg: Gemeinde Rußbach ist abgeschnitten - Straße könnte wochenlang zu bleiben

80 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter sind in den vergangenen Stunden teilweise im Nordstau der Alpen gefallen. In der Tennengauer Gemeinde Rußbach am Paß Gschütt ist Montagfrüh Zivilschutzalarm ausgerufen worden. Starke Regenfälle hatten den Rußbach über die Ufer treten lassen.

Seit etwa fünf Uhr früh ist die Feuerwehr in der Tennengauer Gemeinde mit allen verfügbaren Kräften im Großeinsatz. Sowohl Richtung Abtenau als auch nach Gosau in Oberösterreich musste die Pass Gschütt Straße (B166) gesperrt werden. Die Straße ist an mehreren Stellen zerstört. Unter anderem wurde die Neuhausbrücke weggerissen. Es wird mehrere Tage bis Wochen dauern, ehe die Verbindung nach Abtenau wieder offen ist.

"Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde derzeit abgeschnitten ist und der Rußbach über die Ufer getreten ist und Teile des Ortes überflutet hat, haben wir heute um 6.20 Uhr Früh Zivilschutzalarm ausgelöst", sagte Markus Kurcz vom Katastrophenschutzreferat des Landes.

Vormittags versuchte die Feuerwehr Abtenau über Forstwege einen Zugang nach Abtenau zu finden. "Es geht jetzt in erster Linie darum, Tauch- und Schlammpumpen sowie Mannschaft in den abgeschnittenen Ort zu bringen, damit wir mit den Aufräumarbeiten beginnen können", schilderte ein Mitarbeiter der Salzburger Landesfeuerwehrzentrale.

Durch den starken Regen sind auch die Wasserstände der großen Flüsse gestiegen und haben die Warngrenze überschritten. Die Salzach hat in Mittersill die Alarmstufe 1 erreicht. Es wurden Dämme aufgebaut und weitere Hochwasserschutzmaßnahmen gesetzt sowie die Aktivierung der Hubbrücke vorbereitet. Der Pegel der Salzach erreichte in der Früh 4,96 Meter. Bei 5,10 Meter werden die Retentionsbecken geflutet und über das Anheben der Hubbrücke entschieden. Am späten Vormittag war der Pegel bereits wieder auf 4,73 gesunken. Es gebe vorsichtige Entwarnung sagte um 10.30 Uhr Fabian Scharler von der Feuerwehr Mittersill. "Laut den Prognosen komme auch nicht mehr so viel Regen nach."

SN/ Die Zufahrtsstraßen nach Rußbach wurden an mehreren Stellen zerstört. SN/lmz/fabian scharler Hochwasseralarm an der Salzach in Mittersill – die Situation Montagfrüh, 29. Juli.

Im gesamten Oberpinzgau wurden die Feuerwehren in Hochwasserbereitschaft versetzt.

Etwa 640 Einsatzkräfte von 34 Feuerwehren waren in den vergangenen Stunden an 80 Stellen im Einsatz. Neben Rußbach lag auch in Strobl ein Schwerpunkt: Zahlreiche Überflutungen und Verklausungen hielten die Einsatzkräfte dort auf Trab.

Die stark ansteigenden Pegelstände von Bächen und Flüssen haben auch Auswirkungen in der Landeshauptstadt: Um 5:38 Uhr wurde die Hochwasser-Warngrenze für die Salzach erreicht, um 6:00 Uhr wurde die Warnstufe erhöht und der Hochwasserschutz in der Stadt Salzburg wurde aufgebaut. Man rechnet zwar nicht mit einem Übertreten der Salzach, jedoch kann man das nach der derzeitigen Lage nur vermuten. Sämtliche Radfahrunterführungen sind bereits in der Nacht gesperrt worden. In der Landeswarnzentrale rechnet man damit, dass der Pegel der Salzach auf knapp über sechs Meter steigen könnte. Damit würde ein zehnjährliches Hochwasserereignis erreicht werden. Mittags sollte der Niederschlag nachlassen und sich die Situation damit langsam entspannen.

Murenabgang - KIeines Deutsches Eck gesperrt

Polizei und Feuerwehr haben Montagfrüh die B21 zwischen dem Grenzübergang Melleck-Steinpass und Schneizlreuth in beiden Richtungen gesperrt. Dort ist eine Schlammlawine abgegangen. Laut der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ging die Mure nach den Regenfällen der Nacht in der Früh auf deutscher Seite vor der Einfahrt zum Steinpass-Tunnel nieder.

Die Straße bleibt vorerst gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei, die Straße zu räumen. Auch ein Bagger wurde angefordert. Wann die B21 wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar. Zuerst müsse geprüft werden, ob weitere Sicherheitsmaßnahmen nötig sind, damit nicht weiterer Schlamm und Geröll abrutschen.

SN/APA/EXPA PICTURES/JFK Von der Salzach überflutete Felder und Straßen am Montag, 29. Juli 2019 bei der Panoramabahn bei Hollersbach. SN/APA/EXPA PICTURES/JFK Ein Radfahrer auf einer Brücke über der hochwasserführenden Salzach am Montag, 29. Juli 2019 bei Hollersbach.

Quelle: SN