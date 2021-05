Nach Streit im Skatepark: 25-Jähriger flüchtete mit Pkw querfeldein

Ein 25-jähriger Oberösterreicher soll nach einem Streit im Skatepark in Grödig mit dem Pkw querfeldein geflohen sein. Verletzt wurde niemand.

Am Sonntag gegen 17 Uhr kam es in Salzburg-Süd zu einem Einsatz der Polizei. Nachdem ein Streit im Skatepark Grödig eskaliert sein soll, flüchtete einer der Beteiligten mit einem Pkw querfeldein. Dabei dürfte er auch mehrere Zäune mitgenommen haben, heißt es von der Polizei. "Der Flüchtende konnte schließlich in der Nähe der Stadtgrenze gestellt werden." Verletzt wurde niemand.