Nach Streit mit Betreiber: Stadt und Land planen eigenes Tierheim beim Flughafen

Zwischen dem Salzburger Bürgermeister und den Tierheimbetreibern hängt der Haussegen schon lange schief. Jetzt zieht Preuner die Reißleine und baut eine eigene Auffangstation.

Bürgermeister Harald Preuner zieht nun durch, was seit Langem im Busch war: Er will gemeinsam mit dem Land ein neues Tierheim errichten und selbst betreiben. Dies wurde am Montag bei einem Treffen mit Landesrat Josef Schwaiger vereinbart.

In Preuners Büro hat man "den Glauben verloren". "Wir können mit diesem Verein nicht mehr. Wir müssen uns nach Alternativen umsehen und das Tierheim woanders neu aufziehen." Kritisiert wird die angeblich schleppende Vergabe von Tieren. "Wir wissen, dass das Tierheim aktuell ...