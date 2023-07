Nach Streit mit Freundin: Betrunkener 20-Jähriger setzte sich ins Auto und verursachte Unfall

Der Probeführerscheinbesitzer stürzte mit seinem Pkw in ein vier Meter tiefes Bachbett. Er wird angezeigt.

Ein 20-Jähriger verursachte einen Verkehrsunfall in Mühlbach. Der Probeführerscheinbesitzer touchierte eine Leitlinie und fuhr anschließend im Bereich der Talstation der Bergbahnen in Mühlbach am Hochkönig Laterne auf dem dortigen Parkplatz um, heißt es im Polizeibericht. Danach stürzte er mit seinem Wagen in ein vier Meter tiefes Bachbett. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall stark beschädigt, der Lenker blieb jedoch unverletzt.

Laut Polizei war den Unfall ein Streit vorausgegangen. Nach der verbalen Auseinandersetzung mit seiner Freundin, setzte sich der 20-Jährige hinter das Steuer - laut durchgeführtem Alkotest hatte er 1,66 Promille im Blut. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Er wird zur Anzeige gebracht.