Nach Sturmwarnung für Salzburg: Erste Sturmschäden in der Stadt

Für die nördlichen Landesteile gab das Land Salzburg eine Sturmwarnung aus. Windspitzen bis zu 100 km/h waren angekündigt. Im Stadtgebiet hatte die Berufsfeuerwehr am frühen Abend allerhand zu tun.

Gegen 18 Uhr erreichte die angekündigte Sturmfront ausgehend von einer Kaltfront aus Bayern die Stadt Salzburg. Böen bis zu 100 km/h bliesen über das Land. Die Folgen waren umgestürzte oder umgeknickte Bäume. In der Triebenbachstraße im Stadtteil Liefering knickte ein Baum um und lag quer über den Oberleitungen. In der Siebenbürgerstraße (ebenfalls Stadtteil Liefering) wurde ein großer Baum entwurzelt und fiel auf die Kreuzung mit der Münchner Bundesstraße. Beide Straßen waren für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Mit Stand 21 Uhr waren 305 Einsatzkräfte unterwegs, 20 Feuerwehren und 54 Einsatzstellen. Die Einsätze beschränkten sich darauf, umgestürzte Bäume zu beseitigen, die teilweise Verkehrswege behinderten oder in Gärten zu liegen kamen, hieß es seitens der Feuerwehr auf SN-Anfrage.

Land Salzburg gab eine Sturmwarnung aus

"Zwischen zirka 18.00 und 21.00 Uhr kommt es heute im Flachgau und rund um die Stadt Salzburg sowie in Teilen des Tennengaus und möglicherweise auch in Teilen des Pinzgaus durch eine massive Gewitterfront zu Windspitzen bis zu 100 km/h." Diese Warnung gab das Land Salzburg in einer offiziellen Mitteilung am Dienstag kurz nach 13 Uhr aus.

Die Bevölkerung wurde ersucht, verstopfte Abflüsse frei zu räumen und lose Gegenstände zu sichern sowie bei ersten Anzeichen von Sturm alle Tätigkeiten im Freien sofort zu beenden. Konkret durften ab 17 Uhr bis auf Widerruf sämtliche öffentlichen Bäder, Parks, Friedhöfe und Stadtberge bzw. -wälder nicht mehr betreten werden. Auch Alleen wie die Hellbrunner Allee seien zu meiden. Die Stadtgärten schlossen ihre Anlagen. Freizeiteinrichtungen wie Bäder mussten zusperren.

Tiefdruckgebiet bewegte sich auf Salzburg zu

Ein Tiefdruckgebiet brachte kühle und feuchte Luft aus dem Westen nach Salzburg, meldete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die angekündigten Gewitter würden vor allem den Norden des Bundeslandes betreffen, sagte Meteorologe Michael Butschek. "Auch Sturmböen und Hagelschauer sind wahrscheinlich. Die Unwetter werden aber vermutlich nicht so stark sein wie in der vergangenen Woche." Bereits um 21 Uhr werde das Gewitter vorbei sein. Die Nacht auf Mittwoch bleibt in den meisten Regionen trocken.

Am Mittwoch verlagert sich der Schwerpunkt der kräftigen Gewitter dann in den Süden und Südosten. In Salzburg bleibe es im weiteren Verlauf der Woche wechselhaft und unbeständig, sagt der Meteorologe. Dennoch ist der Juni einer der fünf wärmsten Junimonate seit Beginn der Messgeschichte - mit einer Temperaturabweichung von plus drei Grad zum Mittel. Die bisher wärmsten Junimonate in Salzburg waren in den Jahren 2003, 2017 und 2019. Der Juni 2021 bestätigt damit den Trend der vergangenen Jahre.

Vermutlich kein Hitzesommer zu erwarten

Auch wenn es in den kommenden Tagen wieder kühler wird, einregnen wird es sich offenbar nicht. "Es wird zwar unbeständig, doch auch niederschlagsarm", sagt ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms. Am Wochenende klettern die Temperaturen wieder ein Stück weit nach oben - auf Höchstwerte um 25 Grad. "Die 30 Grad werden wir sicherlich in der nächsten Zeit nicht mehr erreichen", sagt Ohms. Ein Blick auf die Langzeitprognose zeigt: Obwohl der Juni außergewöhnlich heiß war, ist wohl kein Hitzesommer zu erwarten. "Es bleibt aber tendenziell zu warm und zu trocken. Für Badefreunde und die Freizeitwirtschaft wird der Sommer vielversprechender als der vergangene Sommer." Langzeitprognosen seien heuer jedoch besonders unzuverlässig. "Bis April haben wir gedacht, dass der Mai warm wird."

Das Jahr 2020 war das viertwärmste Jahr der Messgeschichte, heißt es im nun veröffentlichen Klimastatusbericht der ZAMG. Im Vorjahr war es 2,1 Grad wärmer als zwischen 1961 bis 1990. "Das mag viele wundern, weil der Sommer vergleichbar kühl und niederschlagsreich war." Im Vorjahr war es jedoch außergewöhnlich warm. Im Vorjahr ging der zweitsonnigste April in die Messgeschichte ein. "Außerdem vergleichen viele die Sommer meist nur mit jenen in der jüngsten Vergangenheit." Das sei irreführend, weil erst im Langzeitvergleich deutlich wäre, wie ungewöhnlich warm auch das Jahr 2020 gewesen sei.