Nach Syrien, um der Terrormiliz IS zu dienen? - Freispruch für 46-Jährigen in Salzburg

Ein in Salzburg lebender gebürtiger Syrer (47) sah sich Dienstag am Landesgericht mit dem Vorwurf der "terroristischen Vereinigung" konfrontiert.

Zum einen wurde dem Angeklagten vorgeworfen - er ist angeblich seit 2003 österreichischer Staatsbürger - im Jahr 2015 im Internet mit Sympathisanten der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) kommuniziert und den bewaffneten Kampf für den IS gutgeheißen haben. Zum anderen sei er dann im Sommer 2016 nach Syrien gereist, um sich dem IS anzuschließen - 2021 kehrte er wieder zurück.

Vor Gericht bestritt der 47-Jährige die Vorwürfe vehement. Laut seinem Verteidiger gebe es keinerlei objektive Beweise - einzig belastende, widersprüchliche Aussagen der Ex-Gattin seines Mandanten. Der Senat sprach den Mann mangels Tatnachweises frei. Nicht rechtskräftig.