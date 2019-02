Eine 40-Jährige erlitt vor einem Jahr eine Lungenembolie und starb daran. Für ihren Lebensgefährten ist der Vorfall bis heute nicht gänzlich geklärt.

Helmut Schein will vor allem eines: Antworten. Vor einem Jahre starb seine Lebensgefährtin Andrea Fischer kurz vor ihrem 40. Geburtstag in der Christian-Doppler-Klinik. Was genau in der Stunde vor ihrem Ableben vorgefallen ist, ist für ihn bis heute nicht klar.