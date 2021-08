Nach Tod seines Vaters: Pinguinküken hält Pfleger im Zoo Salzburg auf Trab

Das erste im Zoo geschlüpfte Pinguinküken muss ohne seine Eltern aufwachsen. Die Pfleger haben den Jungvogel aufgepäppelt. Er gedeiht dank seiner "Ersatzeltern" prächtig .

Kaum betritt Tierpfleger Michael Gruber mit einem Kübel voll mit Fischen das derzeitige "Wohnzimmer" des ersten im Zoo Salzburg geschlüpften Pinguinkükens, trippelt das Junge aufgeregt hin und her und beginnt laut und unaufhörlich zu Piepsen. Nicht nur weil es gefüttert werden will. "Der Jungvogel will sich so Aufmerksamkeit verschaffen", erklärt Gruber, der seit fünf Wochen so etwas wie ein Ersatzpapa für den elf Wochen alten Brillenpinguin ist. Mit ihm kümmert sich Tierpflegerin Julia Weyrer um das Junge, das derzeit nach ...