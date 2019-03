Nach Tod von Flachauer Szene-Wirt: Ehefrau einvernommen

Dramatische Entwicklung im Fall des verstorbenen Flachauer Szenewirtes: Die Ehefrau sagte bei der Einvernahme aus, zum Tatzeitpunkt ein Küchenmesser in der Hand gehabt zu haben.

Es sei zu einem Handgemenge mit dem Opfer gekommen, schreibt die Polizei in einer Aussendung. Im Zuge des Streits kam es zu einer Stichverletzung, an der der Wirt starb. Die Frau sagte aus, nicht mit Vorsatz gehandelt zu haben. Die Beschuldigte wird in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Es wird ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt.

Am Sonntag, dem 3. März, um 0.30 Uhr früh war der Szene-Gastronom und Hotelier tot in seinem Skirestaurant und Eventlokal "Lisa Alm" in Flachau aufgefunden worden. Der 57-jährige Promi-Wirt wurde von einem Mitarbeiter entdeckt. Er lag auf dem Boden in der Küche seines Betriebs - offenbar steckte ein Küchenmesser in seinem Oberkörper.

Samstagvormittag veröffentlichte die Salzburger Polizei diese Mitteilung: "Im Falle eines verstorbenen 57-jährigen Wirtes aus Flachau wurde aufgrund des Obduktionsergebnisses festgestellt, dass Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann. Die Staatsanwaltschaft Salzburg erließ daraufhin eine Festnahmeanordnung gegen die Frau des Verstorbenen. Die 30-jährige Beschuldigte stellte sich in Kenntnis dieses Haftbefehls am Abend des 8. März selbst bei der Polizei Salzburg."

Marcus Neher, Sprecher der Staatsanwaltschaft, hatte noch am Freitagnachmittag den SN berichtet: "Der Fall wurde zwar als wahrscheinlicher Suizid an uns herangetragen. Aber weil ein Fremdverschulden am Ableben des Mannes nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, wurde inzwischen auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet."

Am Samstag sagte der Staatsanwalt der Austria Presse Agentur: "Laut dem vorläufigen Obduktionsergebnis ist die Stichverletzung wohl weniger auf Suizid zurückzuführen, sondern dürfte fremd herbeigeführt worden sein." Der konkrete Verdacht richte sich nun gegen die Ehefrau des Mannes.

Denn: Die Frau soll laut aktuell vorliegenden Erkenntnissen bei dem mysteriösen Vorfall zumindest anwesend gewesen sein.

Der Promi-Wirt hatte laut Zeitungsberichten die aus Osteuropa stammende Frau erst im vergangenen Jahr geheiratet. Vor dessen Ableben soll sie während einer Party auf der Hütte heftig mit ihrem Mann gestritten haben. Eine Bestätigung vonseiten der Polizei oder der Staatsanwaltschaft gab es dafür zunächst nicht.

Quelle: SN