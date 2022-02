Nach Tötung von zwei Frauen in Salzburg: Ex-Detektiv nun wegen Doppelmordes angeklagt

Der 52-jährige Salzburger Angeklagte ist laut seinem Verteidiger tatsachengeständig. Sein Anwalt zur schrecklichen Bluttat: "Es war eine Kurzschlusshandlung aufgrund einer emotionalen Ausnahmesituation."





Es war eine der schockierendsten Bluttaten der vergangenen Jahre im Land Salzburg: Eine 50-jährige Frau und ihre 76-jährige Mutter waren am 5. Mai des Vorjahres in einem Wohnhaus in Wals-Siezenheim mit insgesamt zehn Pistolenschüssen, abgefeuert aus kurzer Distanz, getötet worden. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Salzburg den Schützen, einen 52-jährigen langjährigen Privatdetektiv, der zuletzt als Sicherheitsfachkraft tätig war, wegen zweifachen Mordes angeklagt. Parallel zur Verurteilung beantragt die Anklagebehörde auch die Einweisung des Ex-Detektivs in eine geschlossene Anstalt für zwar zurechnungsfähige, aber geistig höhergradig abnorme Rechtsbrecher.

Die zwei Frauen wurden von zehn Schüssen getroffen - großteils in den Kopf

Das 50-jährige Opfer war die - zuletzt ehemalige - Freundin des Ex-Detektivs, die 76-Jährige wiederum war ihre Mutter. Der Anklage zufolge fuhr der 52-Jährige in der Tatnacht mit zwei Pistolen der Marke Glock und mit mehr als Hundert Schuss Munition in seinem Auto zu dem schmucken Haus in Wals. Dort wartete er rund eine Stunde, bis die Ex-Freundin ins Haus zurückkam, in dem sich zuvor nur die Mutter aufhielt. Mit einer der Glock-Pistolen habe er dann laut Anklage bereits im Hausinneren nach einem Streit mit der Mutter zuerst drei Mal auf die 76-Jährige geschossen, unter anderem auf ihren Kopf. Unmittelbar darauf feuerte er dann der Anklage zufolge sieben weitere Schüsse direkt auf die Ex-Freundin ab - teils wieder in den Kopf.

Nach den Schüssen flüchtete der Angeklagte. Er wurde aber schon einige Stunden später festgenommen, nachdem er sich der Polizeispezialeinheit Cobra gestellt und zuvor telefonisch Suizid angekündigt hatte.

Der Horrortat ging offenbar ein schon längerer Beziehungskonflikt voraus. Mehrfach soll es auch zu Auseinandersetzungen zwischen dem Bruder der getöteten 50-Jährigen und dem nunmehr Angeklagten gekommen sein, weil sich sowohl der Bruder wie auch die Mutter der Freundin gegen die Beziehung der beiden ausgesprochen haben. Der Beschuldigte soll die Ex-Freundin zuletzt gestalkt haben; aktenkundig ist, dass er ihr noch am Tag der Bluttat drei E-Mails geschickt hatte, die unbeantwortet blieben.

Die Konflikte zwischen dem Angeklagten und dem Bruder der Ex-Freundin samt gegenseitiger Schuldzuweisungen sind auch aktenkundig. Bei einem klärenden Gespräch der Beteiligten bei der Polizei soll die 50-Jährige erklärt haben, dass sie die Beziehung mit dem 52-Jährigen ruhen lassen wolle. Den Behörden zufolge habe sich der nun Angeklagte damit einverstanden gezeigt und erklärt, er werde sich von der Frau und ihrem Bruder fernhalten. Was eben nicht geschah - und in einer Katastrophe mündete.

Verteidiger: "Es war eine Kurzschlusshandlung in einer absoluten Ausnahmesitaution"

Der des Doppelmordes angeklagte 52-Jährige wird vom Wiener Rechtsanwalt Andreas Schweitzer verteidigt. "Ich habe die Anklageschrift erhalten, aber noch nicht mit meinem Mandanten besprechen können", so der Verteidiger Freitagnachmittag im SN-Gespräch. Sein Mandant habe bereits kurz nach der Tat ein Tatsachengeständnis abgelegt. "Es ist damals offensichtlich alles aus dem Ruder gelaufen. Dass mein Mandant derart emotional explodiert ist, hat sicher auch mit der mangelnden Akzeptanz ihm gegenüber seitens des Bruders und der Mutter seiner Freundin zu tun", so Schweitzer. Vor allem der Bruder der (Ex-)Freundin habe seinen Mandanten wiederholt schlecht gemacht, gegen ihn sogar beim Detektivverband interveniert und bei der Polizei und Staatsanwaltschaft Stalking-Anzeigen erstattet. Schweitzer: "Letztlich war die Tat eine Kurzschlussreaktion aufgrund dieser Interventionen. Dabei hatten mein Mandant und die 50-Jährige zuvor sehr wohl noch persönlichen Kontakt. Den hat auch sie gesucht - er war kein Stalker."

Hinterbliebenen-Anwalt: "Alles andere als die Höchststrafe wäre eine Überraschung"

Rechtsanwalt Stefan Rieder, er vertritt als juristischer Opfervertreter den Bruder bzw. Sohn der beiden Getöteten, sieht das ganz anders: "Der Bruder bzw. Sohn der beiden Opfer hat die Persönlichkeit des Angeklagten richtig eingeschätzt - als einen gefährlichen Stalker. Deshalb haben sie ihn auch angezeigt." Nachsatz von Rieder: "Es war eine kaltblütige Tat. Alles andere als die Höchststrafe sowie die gleichzeitige Unterbringung des Angeklagten in einer Anstalt wäre eine Überraschung." - Nach Rechtskraft der Anklage muss sich der Ex-Detektiv vor einem Salzburger Geschworenensenat (Vorsitz: Richter Philipp Grosser) verantworten. Ihm drohen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft sowie die unbefristete Anstaltsunterbringung.

Nach der Tötung von zwei Frauen am 5. Mai 2021 in Salzburg hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage wegen Doppelmordes gegen einen 52-Jährigen aus der Stadt Salzburg beim Landesgericht Salzburg eingebracht. Der Mann hat die tödlichen Schüsse gegen seine 50-jährige Ex-Freundin und deren 76-jährige Mutter in Wals-Siezenheim (Flachgau) gestanden. Die Staatsanwaltschaft beantragte zusätzlich die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme, aber zurechnungsfähige Rechtsbrecher.

Der Angeklagte, der zuletzt als Sicherheitsfachkraft tätig war, gab im Eingang- und Wohnzimmerbereich des Einfamilienhauses, in dem die beiden Frauen wohnten, insgesamt elf Schusse aus seiner Glock-Pistole Kaliber 7,65 mm ab. Drei Schüsse trafen die Mutter und sieben Schüsse die Tochter. Beide Frauen verbluteten. Ein Schuss ging ins Leere.

Der damals 51-jährige Salzburger war um 22.30 Uhr zu dem Haus nach Wals-Siezenheim gefahren. Dort wartete er eine Stunde bis zum Eintreffen der 50-Jährigen, wie er nach der Tat den Beamten schilderte. Zunächst soll es zu einem verbalen Streit mit der Mutter gekommen sein. Weil diese ihn dann körperlich attackiert haben soll, zog er seine Faustfeuerwaffe und gab aus kurzer Distanz die Schüsse ab. Anschließend flüchtete er mit seinem Wagen.

Der Verdächtige wurde am 6. Mai um 4.30 Uhr in Abersee am Wolfgangsee festgenommen, nachdem er sich der Cobra gestellt und zuvor Suizid angekündigt hatte. Die Beamten stellten bei ihm zwei geladene Schusswaffen und 106 Patronen sicher, die er legal besessen hatte. Vor der Polizei fand er keine Erklärung für die Tat. Er beteuerte, dass er die 50-Jährige geliebt habe. Wegen der in einem Gerichtsgutachten attestierten Gefährlichkeit des Mannes beantragte die Staatsanwaltschaft eine Einweisung in eine Anstalt.

Den tödlichen Schüssen dürfte ein Beziehungskonflikt vorausgegangen sein. Es soll im Vorfeld zu Auseinandersetzungen zwischen dem Bruder der getöteten 50-Jährigen und dem Salzburger gekommen sein, weil sich offenbar der Bruder wie auch die Mutter gegen die Beziehung der beiden ausgesprochen haben. Der Beschuldigte soll die Frau gestalkt haben. Offenbar hat er ihr am Tag der Bluttat drei E-Mails geschickt, die unbeantwortet geblieben sind.

Die Konflikte zwischen dem Angeklagten und dem Bruder der Ex-Freundin samt den gegenseitigen Schuldzuweisungen sind auch aktenkundig. Bei einem klärenden Gespräch der Beteiligten vor der Polizei soll die 50-Jährige erklärt haben, dass sie die Beziehung mit dem Salzburger ruhend lassen wolle. Den Behörden zufolge habe sich der Mann damit einverstanden gezeigt und erklärt, er werde sich von der Frau und ihrem Bruder fernhalten. Alle Gesprächsbeteiligten sollen erklärt haben, von einer (weiteren) Anzeige Abstand zu nehmen.

Doch aus Sicht des Salzburgers, der auch als Detektiv gearbeitet hatte, war die Beziehung zu der Frau bis zur Tatnacht nicht beendet. Die Tat selbst sei kein geplantes Vorgehen gewesen, erklärte sein Verteidiger, Rechtsanwalt Andreas Schweitzer, am Freitag gegenüber der APA. "Es war eine Kurzschlusshandlung aufgrund einer emotionalen Ausnahmesituation." Der Anwalt, der die Anklageschrift wegen zweifacher vorsätzlicher Tötung auf dem Tisch hat, sprach auch von einer "emotionalen Explosion". "Meiner Meinung nach wurde er von der Mutter und dem Bruder extrem unter Druck gesetzt. Grundsätzlich ist er tatsachengeständig."

Der 50-Jährigen sei ständig eingeredet worden, sein Mandant passe nicht zu ihr, sagte Schweitzer, der auch Berufsdetektiv und Präsident des Österreichischen Detektiv-Verbandes ist. "Der Bruder versuchte, meinen Mandanten seiner Schwester gegenüber schlecht zu machen, auch bei anderen Personen und bei uns im Detektivverband. Er hat negative Stimmung gegen meinen Mandanten gemacht." Es sei versucht worden, seinen Mandanten als Monster darzustellen, mittels Anschuldigungen, er habe Personen jahrelang gefährlich bedroht oder erniedrigt.

Ein Prozess-Termin steht noch nicht fest.

