Nach Tragödie in Gneis: Sollen Senioren zur Fahreignungsprüfung?

Die Tragödie von Salzburg-Gneis, bei der ein vierjähriges Mädchen von einem Auto, gelenkt von einem damals 90-jährigen Senior, überrollt und getötet wurde, ist ein Extrembeispiel. Ein Einzelfall bezogen auf schwere Verkehrsunfälle, die Menschen im hohen Alter verursachen, ist das Drama von Gneis aber nicht.

Allein in den vergangenen Wochen waren Lenkerinnen oder Lenker weit jenseits der 70 zumindest nach bisherigen Ermittlungen Verursacher schwerer Unfälle. In Perchtoldsdorf (NÖ) erfasste Ende Juni eine 81-jährige mit ihrem Pkw sechs Personen, die in einem Schanigarten saßen. Vier kamen ...