Nach Turbulenzen: Neues Präsidium des ASVÖ Salzburg einstimmig gewählt

Die Generalversammlung in St. Johann sprach dem Wahlvorschlag des bisherigen Präsidenten Dietmar Juriga das Vertrauen aus.

Für den Salzburger Ableger des Allgemeinen Sportverbands Österreichs (ASVÖ) sollen nun ruhigere Zeiten anbrechen. Nach den Turbulenzen der vergangenen Monate ist Präsident Dietmar Juriga im Amt bestätigt worden. Bei der Generalversammlung in St. Johann wurde sein Wahlvorschlag einstimmig angenommen. "Ich bin stolz, dass 120 Vereine anwesend waren", sagte Juriga. Er habe die Veranstaltung genutzt, um Aufklärung zu betreiben, meinte der Präsident unter Verweis auf eine freiwillige Wirtschaftsprüfung, die keine Verfehlungen zutage gefördert habe.

Rausschmiss des Geschäftsführers "absolut gerechtfertigt"

Die Vorgeschichte: Der frühere Geschäftsführer Michael Nußbaumer hatte Vorwürfe erhoben, dass Fördergelder missbraucht worden seien - die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit deswegen, nachdem Nußbaumer eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht hatte. Er wurde fristlos entlassen. Danach kündigten Büromitarbeiter. Dennoch wollte Nußbaumer bei der Generalversammlung am 15. März in St. Johann mit seinem Wahlvorschlag, an dessen Spitze Ex-Skiläuferin Andrea Fischbacher stand, das Präsidium um Dietmar Juriga ablösen. Auch neue Statuten sollten kommen. Die Wahl kam aber nicht zustande - die Vereine forderten Aufklärung. Juriga sieht sich durch die Ergebnisse der Wirtschaftsprüfer bestätigt. Den Rausschmiss Nußbaumers bezeichnet er nunmehr als "absolut gerechtfertigt".

