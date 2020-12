Nach Überfall auf Juwelierfamilie in Koppl: Weiterer Tatverdächtiger in Tschechien verhaftet

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen erpresserischer Entführung einer Juwelierfamilie in Koppl (Flachgau) vom 15. August 2019 konnte die tschechische Polizei Mittwoch früh in Prag einen zweiten von insgesamt drei dringend Tatverdächtigen festnehmen.

Ein anderer mutmaßlich am brutalen Überfall auf die Juwelierfamilie Nadler beteiligter Tscheche (43) war bereits im November 2019 festgenommen worden. Dieser wurde von der Staatsanwaltschaft Salzburg im Frühsommer 2020 auch schon angeklagt. Vorwürfe: schwerer Raub, erpresserische Entführung, Brandstiftung und schwere Nötigung.

Gegen den jetzt gefassten 39-jährigen tschechischen Staatsangehörigen lag ein EU-Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Salzburg vor. Dem vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts Salzburg in Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden und dem Bundeskriminalamt in Wien. Dabei konnten die Beamten - im Umfeld des bereits am 5. November 2019 festgenommenen 43-jährigen Tschechen - nunmehr den 39-Jährigen als dringend verdächtigen Komplizen ermitteln und identifizieren. Ein DNA-Abgleich mit den gesicherten Tatortspuren erbrachte nämlich laut Polizei das Ergebnis, dass der 39-jährige Tscheche mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls an der Tat beteiligt war.

Die Umstände zur aktuellen Festnahme sind derzeit noch nicht bekannt. Bis zu seiner geplanten Auslieferung nach Österreich wird der Tatverdächtige in Tschechien in Haft genommen. Die Fahndung nach mindestens einem weiteren an der aufsehenerregenden Tat beteiligten Mann bleibt aufrecht.

Wie berichtet waren drei maskierte und bewaffnete Männer am Vormittag des 15. August 2019 in das Anwesen der Juwelierfamilie Nadler auf dem Heuberg bei Salzburg eingedrungen und hielten mehrere Personen über Stunden hinweg in ihrer Gewalt. Während sie die Mutter ins Geschäft in die Stadt Salzburg schickten, fuhren die Räuber in einem Auto der Familie mit dem Ehemann, den beiden Kindern sowie dem Au-pair-Mädchen in ein nahes Waldstück. Als sie mit dem Auto nicht weiterkamen, flüchteten die Täter.

Quelle: SN