Nach Überfall auf Salzburger Juweliersfamilie: Drei Täter auf der Flucht

Die Familie steht nach dem Vorfall in ihren eigenen vier Wänden unter Schock. Die Nobelgeschäfte der Familie waren in der Vergangenheit bereits zehn Mal Ziel von Raubüberfällen und (versuchten) Einbrüchen. Aber noch nie drangen die Täter bis zum Privathaus in Koppl vor.

Dichte Rauchschwaden drangen am Donnerstag zu Mittag aus einem Wohnhaus auf dem Heuberg. Was für die Einsatzkräfte erst wie ein Brandeinsatz aussah, stellte sich rasch als Kriminalfall heraus. Drei Männer überfielen die dort wohnende Juweliersfamilie. Kurz bevor die Täter flüchteten, ...