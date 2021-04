Nach Überfall in Appartementhaus in Wals: Vier Täter gefasst

Nach einem Raubüberfall in einem Apartmenthaus in Wals-Siezenheim (Flachgau) in der Nacht auf Samstag sind vier der vermutlich sechs Täter gefasst worden. Sie gingen der deutschen Polizei bei einer Kontrolle am Grenzübergang Laufen ins Netz. Die Gruppe hatte eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld geraubt. Zu den möglichen Hintergründen hielten sich die Ermittler auch am Sonntag weiter bedeckt.

SN/APA/BARBARA GINDL (Symbolbild).