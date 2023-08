Nach Unfall: Flying Fox in Königsleiten außer Betrieb

Eine 22-jährige Deutsche zog sich am Freitagnachmittag Verletzungen bei der Stahlseilrutsche Flying Fox in Königsleiten zu. Die Anlage ist vorübergehend außer Betrieb.

Am Freitag kam es zu einem Unfall in Königsleiten: Eine 22-jährige Deutsche zog sich im Skigebiet der "Königsleiten Gerlospass Bergbahnen" beim Flying Fox Verletzungen zu. Durch die nicht einwandfrei funktionierende Bremsvorrichtung kam die Sportlerin zu schnell unten an, berichtete die Polizei am Samstag in einer Aussendung. Ein Mitarbeiter versuchte sie noch abzufangen, jedoch schlug sie trotzdem mit erhöhter Geschwindigkeit in das Rückhaltekissen am Ausstiegsort ein. Im Tauernklinikum Mittersill wurde eine gebrochene Rippe und Abschürfungen am linken Knie diagnostiziert. Sie trug während der Nutzung einen Helm, war ordnungsgemäß gesichert und durch einen fachlich geschulten Mitarbeiter in die Vorrichtung eingehängt. Der Grund, weshalb die Bremsvorrichtung nicht ordnungsgemäß funktionierte, ist bislang noch unbekannt. Die Anlage ist bis zur Prüfung bzw. TÜV-Abnahme außer Betrieb gesetzt.