Nach Unfall führte Ölspur zum fahrerflüchtigen Lenker

Am Samstagabend um 22.30 Uhr kam es auf der L 159 in Werfen-Imlau nahe des Fischerwirts zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht. Das meldet die Polizei in einer Aussendung.

Ein Pkw-Lenker war mit seinem Auto über eine Verkehrsinsel gefahren und hatte mehrere Leiteinrichtungen beschädigt, bevor er vom Unfallort flüchtete. Während der Anfahrt der alarmierten Polizeistreife kam der Lenker zurück, um sein verlorenes Kennzeichen zu holen. Dann fuhr er abermals davon.

Die Polizeibeamten stellten am Unfallort eine Ölspur fest, die offensichtlich vom Unfallfahrzeug stammte. Diese führte sie zu einem nahen Wohnhaus, wo sie den stark beschädigten Pkw des Fahrerflüchtigen auch fanden.

Die Polizisten forschten den Fahrzeughalter aus und machten einen Alkotest. Der ergab einen Messwert von 1,4 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, eine Weiterfahrt untersagt.