Nach Unfall: 21-jähriger Lenker schob Schuld auf eigene Mutter

Der Einheimische kam mit seinem Fahrzeug von der Straße. Vor der Polizei gab er zunächst an, dass seine Mutter am Steuer gesessen sei.

Ein 21-jähriger Einheimsicher geriet am frühen Mittwochmorgen mit seinem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn. Der Pkw prallte gegen einen Felsen. Der Lenker und ein gleichaltriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Vor der Polizei gab der Lenker an, dass nicht er, sondern seine Mutter am Steuer gesessen sei. Kurz darauf revidierte er seine Aussage. Ein Alkotest ergab 1,2 Promille.