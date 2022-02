Nach Unfall mit Buben in Thalgau: Wunsch nach mehr Schulwegsicherung

Pkw einer 75-Jährigen hatte in einer Tempo-30-Zone den Schüler niedergestoßen.

Ein achtjähriger Schüler ist am vergangenen Donnerstag zur Mittagszeit im Ortsgebiet von Thalgau im Bereich einer sogenannten Begegnungszone mit einem Tempolimit von 30 km/h vom Pkw einer 75-jährigen Lenkerin erfasst, niedergestoßen und unbestimmten Grades verletzt worden.

Sein Sohn sei nicht vor das Auto gesprungen, vielmehr als Letzter einer querenden Schülergruppe von hinten niedergestoßen worden, sagte der Vater. "Wir als Eltern fordern schon seit Jahren, dass Schülerlotsen nicht nur in der Früh, sondern auch zu Mittag den Verkehr auf der viel befahrenen Straße regeln. Leider halten sich nicht immer alle an die dort geltende Geschwindigkeitsbeschränkung oder geben den Fußgängern den in der Begegnungszone geforderten Vorrang", so seine Reaktion auf den Unfall.

Bürgermeister Johann Grubinger versicherte: "Wir haben am Donnerstag einen Gesprächstermin und werden den Vorfall analysieren. Ein sicherer Schulweg ist uns allen ein Anliegen."