Zu einem folgenschweren Unfall mit langem Stau kam es am Freitag im Urlauberreiseverkehr auf der Tauernautobahn im Pongau.

Nach einem Verkehrsunfall, an dem vier Pkw beteiligt waren, musste am Freitagmittag der Zetzenbergtunnel auf der Tauernautobahn A 10 bei Werfen gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Salzburg. Die Folge war ein kilometerlanger Stau. Das Rote Kreuz musste drei leicht verletzte Personen in das Unfallkrankenhaus nach Schwarzach bringen.

