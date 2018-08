Nach Unwetter sitzen bis zu 300 Menschen im Glemmtal fest

Nach den Unwettern im Salzburger Glemmtal (Pinzgau) am Donnerstagabend war der Talschluss Freitagfrüh weiter von der Außenwelt abgeschnitten. Nach den starken Regenfällen ist die Saalach über die Ufer getreten, ein Teil der Straße wurde auf rund 50 Metern Länge weggespült. Im Ortsteil Lengau sitzen noch 200 bis 300 Personen fest. Eine Evakuierung ist aber nicht notwendig.

Nach einer Besprechung der Einsatzleitung wurde mitgeteilt, dass die Straße noch im Lauf des Freitags wieder einspurig befahrbar gemacht werden kann. Unmittelbar nach dem Unwetter am Donnerstagabend hatte Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Fritzenwanger noch befürchtet, dass die Verbindung für mehrere Tage nicht benützt werden könnte.

"Es besteht keine Gefahr für die 200 bis 300 Personen. Und im Laufe des Tages werden wir die Straße wieder frei bekommen", informierte am Freitagvormittag Monika Vogl von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See. Auch ein Einsatz des Bundesheeres wird nicht nötig sein.

Über das Ausmaß der Schäden gab es auch am Freitag noch keine genauen Angaben. Dieses soll im Lauf des Vormittages bei einem Hubschrauberflug erhoben werden. Auf jeden Fall konnte die Trinkwasserversorgung für Hinterglemm inzwischen wieder hergestellt werden. Diese war seit Donnerstagabend ebenfalls unterbrochen.

Die starken Regenfälle und Muren haben auch die Orte Viehhofen und Maishofen gefährdet. Die Einsatzkräfte versuchten teils mit schwerem Gerät noch am Donnerstagabend, Verklausungen zu beseitigen. "Die Straße zwischen Viehhofen und Saalbach konnte bald wieder freigegeben werden", sagte Vogl.

Unterdessen konnte der am Donnerstagabend in Golling (Tennengau) durch einen Blitzschlag ausgelöste Waldbrand vollständig gelöscht werden. Allerdings gestaltete sich der Einsatz für die Feuerwehren in dem abgelegenen und unwegsamen Gebiet oberhalb des Gollinger Steinbruchs schwierig. Die Situation entschärfte sich nicht zuletzt dadurch, dass es stark zu regnen begann.

Bei dem Gewitter dürfte ein Blitz direkt in den Masten einer 30-kV-Starkstromleitung eingeschlagen haben. "Die Kabel sind bis zum Boden herunter gehängt und haben eine etwa 50 mal 50 Meter große Fläche entzündet", berichtete Peter Schluet von der Freiwilligen Feuerwehr Golling der APA. Aufgrund der Trockenheit habe die Leitung an gleich mehreren Stellen Feuer ausgelöst. "Wir haben am Anfang nur aus größerer Entfernung mit dem Wasserwerfer löschen können, weil unklar war, ob die Leitung noch unter Strom steht. Wir haben immer wieder Lichtbögen gesehen."

Erst nachdem der Strom definitiv abgeschaltet war, konnten sich die Einsatzkräfte dem Brandherd nähern. Doch auch die Versorgung mit Löschwasser war schwierig. "Die Anfahrt dauerte rund 25 bis 30 Minuten. Und dann mussten wir noch rund 200 Meter zu Fuß in den Wald", berichtete Schluet. Tanklöschfahrzeuge benachbarter Feuerwehren sorgten dabei für beständigen Wassernachschub am Berg. Nach gut zwei Stunden konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. "Wir haben dann noch die Umgebung angesucht und letzte Reste abgelöscht." Bei einer weiteren Kontrolle am Freitagmorgen sei kein Feuer mehr entdeckt worden.

Quelle: APA