Nach Verkehrschaos: Gaisberg wird am Wochenende autofrei

Die Zufahrt für Autos und Motorräder soll am Samstag und Sonntag von 8 bis 16 Uhr gesperrt werden. Eine Reaktion auf das Chaos am vergangenen Wochenende.

Der Gaisberg soll am kommenden Wochenende den Radfahrern und Fußgängern gehören. Der motorisierte Verkehr wird ausgesperrt. Das regt Gaisberg-Koordinator Florian Kreibich an - nach dem Verkehrschaos am vergangenen Samstag und Sonntag. Kreibich verweist darauf, dass auch für 14. und 15. November schönes Wetter vorhergesagt sei. Mit Bürgermeister Harald Preuner, Verkehrslandesrat Stefan Schnöll und der Polizei habe er bereits Kontakt aufgenommen. Die Vorbereitungen laufen. Die Zufahrt für Autos und Motorräder soll am Samstag und Sonntag von 8 Uhr bis 16 Uhr gesperrt werden. Ab Samstag früh verkehrt der Gaisberg-Bus im verstärkten Takt.

Quelle: SN