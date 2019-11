30 Murensperren sind mit 300.000 Kubikmeter Geröll gefüllt. Bevor wieder eine Katastrophe passiert, muss rasch Platz geschaffen werden.

Die Lage hat sich nach den massiven Regenfällen in den südlichen Landesteilen allmählich wieder beruhigt. Aber gebannt ist die Gefahr noch lang nicht. Am Mittwochnachmittag ist in Thumersbach (Gemeinde Zell am See) wieder eine Mure abgegangen. Verletzt wurde niemand. Es ...