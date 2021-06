Nach vier Jahren: Ein neuer Priester für die Erzdiözese

Erzbischof Franz Lackner legte am Hochfest der Apostel Petrus und Paulus in einem feierlichen Gottesdienst dem 31-jährigen Diakon Rupert Santner die Hände auf.

Nach vier Jahren hat die Erzdiözese wieder einen Priester geweiht. Zahlreiche Geistliche feierten die Weihliturgie mit - darunter Weihbischof Hansjörg Hofer, emeritierter Weihbischof Andreas Laun, Erzabt Korbinian Birnbacher, Generalvikar Roland Rasser und Priesterseminar-Regens Tobias Giglmayer.

Ein Blick in die Geschichte der Kirche

Dass das katholische Priesteramt mit dem Zölibat verbunden und Männern vorbehalten ist, sei biblisch gut begründet, betonte Erzbischof Franz Lackner in seiner Predigt. Nicht nur die Praxis Jesu, sondern auch das Alte Testament, welches Jesus in seinem Wirken aufgenommen habe, sprächen dafür. "Das Priestertum muss mit einem Mangel behaftet sein. Wir dürfen nicht das Sakrament der Weihe so sehr säkularisieren, so dass es ganz in dieser Welt aufgeht", mahnte der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz im Salzburger Dom.

"Die Liturgie der Kirche erblickt im levitischen Priestertum das Vorzeichen des geweihten Priestertums des neuen Bundes", erläuterte der Salzburger Erzbischof. Auch heute hätten Priester "in dieser Welt kein Erbteil", da sie Gott als ihren Erbteil sähen und als ihre Aufgabe. "Für die Menschen, die uns anvertraut sind, vor Gott zu stehen, betend, feiernd und opfernd."

Freilich, so musste Lackner bekennen: Diese Sonderstellung des Priesters sei in der heute stark bewegten kirchlichen Großwetterlage "fraglich und fragwürdig" geworden. Dennoch wolle er die vorgebrachten Argumente, den Blick auf Herkunft und Geschichte der Kirche "als Angebot hinzulegen".

Dem von ihm geweihten Neupriester Rupert Santner trug der Erzbischof auf, er solle Mut haben und "den Mangel leben". Priester seien Verwalter des Evangeliums, dürften jedoch nicht der Versuchung verfallen, alles selbst tun zu wollen. Vielmehr seien das allgemeine - also das alle getauften Christen betreffende - und das besondere Priestertum "zwei kommunizierende Gefäße", die gemeinsam "das Heilswerk Gottes erfüllen" sollten.

Primizfeierlichkeiten in der Heimat Rupert Santners

In seiner Heimat feiert Santner am Wochenende die Primiz: Am Samstag, 3. Juli, beginnt um 19 Uhr eine Andacht in der Basilika Mariapfarr mit anschließender Gräbersegnung. Die Primizmesse findet am Sonntag, 4. Juli, um 10 Uhr am Sportplatz in Mariapfarr statt. Bereits um 9 Uhr empfängt die Gemeinde den Neupriester beim Joseph-Mohr-Brunnen. Nach einer Dankandacht um 15 Uhr spendet Rupert Santner den Einzelprimizsegen in der Pfarrkirche.