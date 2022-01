Nach Wohnungsbrand in Salzburg: Gericht verhängte U-Haft über Somalier

Der 25-Jährige soll mit einem Küchenmesser auf Polizisten losgegangen sein. Die Beamten gaben drei Schüsse ab, ein Projektil blieb im Oberschenkel des mutmaßlichen Angreifers stecken.

Das Landesgericht hat wegen Tatbegehungsgefahr über jenen 25-jährigen Somalier die Untersuchungshaft verhängt, der für den Brand in einem Wohnblock in der Aribonenstraße in Salzburg-Liefering am Montag in der Früh verantwortlich sein soll. "Haftbegründend ist der Beschuldigte des Vergehens der versuchten Körperverletzung und des Vergehens des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt dringend verdächtig", teilte Sprecher Peter Egger mit. Der Verdacht der Brandstiftung lasse sich derzeit hingegen nicht begründen, "da noch nicht feststeht, ob der Brand in der Wohnung des Beschuldigten vorsätzlich ...