Nach zehnstündigem Einsatz: Bergwacht rettet abgestürzten Tourengeher vom Hohen Göll

Ein 72-jähriger Tourengeher stürzte Samstagnachmittag am Hohen Göll in rund 2400 Metern höhe ab. Er musste von der Bergwacht geborgen werden. In einer aufwändigen Rettungsaktion waren 15 Einsatzkräfte über zehn Stunden lang im Einsatz.

SN/brk Die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers versuchte mehrere Einsatzkräfte so hoch wie möglich in die Nähe der Unfallstelle zu bringen.