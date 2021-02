Nach Zugentgleisung in Hallwang: Mitarbeiter der ÖBB reparieren Gleise mit Spezialmaschine

Vor einer Woche ist bei Hallwang-Elixhausen ein Güterzug entgleist. Der Schaden an den Gleisen und den Oberleitungen war groß - in der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll das erste Gleis wieder freigegeben werden.

Nach der Entgleisung mehrerer Waggons eines Güterzuges am späten Mittwochabend laufen die Reparaturarbeiten. Auf rund 400 Meter Länge müssen Schienen, Betonschwellen und Oberleitungen komplett erneuert werden.

50 Mitarbeiter der ÖBB reparieren bei Tag und Nacht den Streckenabschnitt. Die entgleisten Waggons wurden bereits am Wochenende von der Unfallstelle entfernt. Mittels Schnellumbauzug und Motorturmwagen werden in den kommenden Tagen die Gleisanlagen und Oberleitungen komplett erneuert. Laut aktueller Prognose wird das erste der beiden Streckengleise in der Nacht von Donnerstag auf Freitag freigegeben werden können. Die Verkehrsfreigabe für das zweite Gleis folgt voraussichtlich von Sonntag auf Montag.

Höhe des Schadens noch nicht abschätzbar

Die endgültige Bezifferung des Schadens sei erst nach Abschluss der Reparaturarbeiten möglich. Die Unfalluntersuchung durch Sachverständige wurde aufgenommen. Nach deren Abschluss wird die zuständige Behörde routinemäßig einen entsprechenden Bericht veröffentlichen.

Schienenersatzverkehr mit Bussen bis einschließlich Donnerstag

Die ÖBB haben einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen den Stationen Neumarkt am Wallersee und Salzburg Hauptbahnhof eingerichtet. Reisende Im Fernverkehr werden ersucht, bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit Zeit einzuplanen.

Die Railjet-Verbindungen (RJ) enden und beginnen in Attnang-Puchheim. Railjet Express (RJX) Züge enden und beginnen in Neumarkt am Wallersee und halten zusätzlich in Attnang-Puchheim und Vöcklabruck.

Railjet-Fahrgäste (RJ) in Richtung Salzburg fahren bis Attnang-Puchheim und steigen dort in den Railjet Express (RJX) bis Neumarkt am Wallersee um. Mit dem Schienenersatzverkehr geht die Fahrt dann von Neumarkt am Wallersee bis Salzburg weiter. Darüber hinaus ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Hallwang-Elixhausen und Seekirchen am Wallersee eingerichtet.



Quelle: SN