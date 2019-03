Beim spektakulären Bahnunglück in Munderfing waren Schutzengel am Werk. Lkw-Fahrer kann nicht sagen, warum er Stopp-Tafel ignoriert hat.

Eiskalter Wind bläst über die Wiesen im Ortsteil Achenlohe in der Gemeinde Munderfing im Bezirk Braunau. ÖBB-Mitarbeiter, Polizeibeamte, Reporter und Kameraleute umringen ein massiv demoliertes Wohnhaus an der Bahnstrecke. "Wenn man dieses riesige Loch in der Außenmauer sieht und weiß, ...