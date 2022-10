Nachahmer gesucht! Saalfelden will mehr Bäume neben den Straßen

Die Stadtgemeinde will Straßen mit Bäumen säumen. Doch die Aktion stieß bisher nicht auf großes Interesse - bis sich ein Landwirt meldete.

Bergahorn, Spitzahorn, Feldahorn, Platane, Kirsche, Buche, Linde und Eiche - 23 neue Laubbäume dieser Arten wurden Mitte Oktober an der Schattbergstraße zwischen Hof und Deuting von Mitarbeitern der Stadtgemeinde gesetzt, mit Stammschutzmittel versehen und an Holzpfeiler gebunden.

Herzogbauer Christian Hirschbichler hat sich bereit erklärt, die Bepflanzung am Rand seiner Felder zu ermöglichen. "Es soll einfach ein schönes, positives Zeichen sein", sagt der Landwirt, der sich mit der Aktion allerdings nicht groß in die Öffentlichkeit drängen will. "Uns gefallen ...