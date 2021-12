Nachbar entdeckte Brand einer Selche

Eine Gartenselche geriet am Sonntagabend in St. Johann im Pongau in Brand. Ein Nachbar entdeckte den Brand beim Heimkommen gegen 23.15 Uhr. Der 58-Jährige verständigte sofort die Feuerwehr. Das meldet die Polizei in einer Aussendung.

Die Einsatzkräfte rückten mit sechs Feuerwehrfahrzeugen und 28 Mann zum Brandort aus. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnobjekt konnte verhindert werden. Vermutlich kam es auf Grund eines technischen Defekts zum Brand. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, verletzt wurde niemand.