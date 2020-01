Nachbar und Feuerwehr befreiten Bauer in Plainfeld aus Notlage

Baum stürzte um und klemmte den Landwirt ein. Die Hilferufe des Verletzten wurden zum Glück gehört.

Ein 51-jähriger pensionierter Landwirt ist am Dienstagnachmittag am Waldrand in Plainfeld bei Schneidarbeiten von einem abgerissen Baum getroffen und mit dem linken Bein eingeklemmt worden. Der in Notlage geratene Landwirt konnte einen Nachbar um Hilfe rufen, der ihn mit Feuerwehrleuten aus der misslichen Lage befreien konnte. Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen, wo eine Fraktur des Unterschenkels festgestellt wurde.

Quelle: SN