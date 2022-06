Nachhaltigkeit ist nicht langweilig

Gut angezogen für unseren Planeten. Schülerinnen der Modeschule kreierten nachhaltige Bekleidung.

Wasserverschmutzung, Ressourcenverschwendung und CO2-Emissionen gehören zu den Umweltsünden der Modeindustrie. Obwohl diese Probleme bekannt sind, scheint sich die Situation nicht zu verbessern.

"Unsere Schule ist besonders beim Thema Nachhaltigkeit engagiert", erzählt die St. Johannerin Gloria Sachet. Die 17-Jährige besucht die 3. Klasse der Modeschule Hallein. Bei der diesjährigen Style-Challenge beschäftigten sich die angehenden Designerinnen einmal mehr mit dem Thema. Mode war noch nie so günstig wie heute, die damit verbundenen Umweltkosten steigen jedoch stetig. Modebewusste kaufen im Netz neue Kollektionen und tragen sie - laut einer Studie - kaum.

"Fast Fashion" nennt man diesen Trend, der auch zu einem Anstieg der CO2-Emissionen führt. Die Modeindustrie gehört weltweit nach der Luftfahrt zu den größten Ressourcenverschwendern und Umweltverschmutzern. "Wir alle wissen viel über das Thema, doch wenig ändert sich. Über bestimmte Dinge spricht man eben nicht."



Modeindustrie trägt zur Klimakrise bei

Im Rahmen des Projektes fertigten die Schülerinnen und Schüler Mode- und Haar-Styles. "Aber wir haben auch Hintergrundinformationen zu dem Thema kritisch aufgearbeitet", so Sachet. Die Wege sind alles andere als nachhaltig: Geerntete Baumwollfasern werden etwa in ein anderes Land transportiert, um gewaschen zu werden. Sie kommen von dort dann in ein weiteres Land, um den Faden zu spinnen, der dann weitertransportiert wird, um den Stoff zu weben. Aber auch das Färben des Stoffes, das Zuschneiden und Nähen der Kleidungsstücke erfolgen oft nach ganz ähnlichen Prinzipien. Hinzu kommt, dass die einzelnen Produktionsschritte einen hohen Energieverbrauch aufweisen. Ein Beweis dafür, dass die Modeindustrie zur Klimakrise beiträgt. Und produziert wird zumeist dort, wo die Arbeitskraft am günstigsten ist, und das sind eben oft asiatische Länder wie China, Indien, Pakistan oder Bangladesch. Diese Länder tragen einen großen Anteil zur Umweltverschmutzung, etwa in Bezug auf Wasserverbrauch und Wasserverschmutzung, bei.

Die Jury war jedenfalls begeistert von den kreativen Kompositionen und Styles, von den Konzeptionen, den Frisuren, dem speziellen Make-up und den professionell durchgeführten Präsentationen.

In den Styles wurden von den Schülerinnen die aktuellen Themen wie Ausbeutung von Menschen, Zerstörung der Umwelt durch Müllberge, enormer Wasserverbrauch bei der Herstellung von Baumwolle und die undurchsichtigen Lieferketten in der Modeindustrie thematisiert.