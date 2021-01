Nachruf auf KR Ing. Georg Jung aus Zell am See

Weihnachten verbrachte Georg Jung noch im Kreis seiner großen Familie. Am 9. Jänner verstarb der erfolgreiche Unternehmer und mutige Lebensretter als vielfach geehrter Mann.

Der Verstorbene hinterlässt seine Gattin Paula sowie drei gemeinsame Kinder, sechs Enkelkinder und fünf Urenkel. Dass er diese dritte Generation nach ihm noch erleben konnte, war für ihn eine ganz besondere Freude und es erfüllte ihn mit großem Stolz.

Stolz konnte er aber auch auf sein Leben sein. Zunächst zog der gebürtige Deutsche zwar mit Begeisterung in den Krieg - wie so viele damals - doch nach der ersten Euphorie und nach drei Verwundungen wurden in ihm Zweifel ...