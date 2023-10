Nachsorgezentrum Sonneninsel in Seekirchen soll Nachahmer finden

Das Nachsorgezentrum in Seekirchen stößt an seine Kapazitätsgrenzen. Was vor zehn Jahren begann, ist im deutschsprachigen Raum noch einzigartig.

BILD: SN/SW/NEUMAYR Martina Weber (therapeutische Leitung), Geschäftsführer Thomas Janik und Psychologin Elisabeth Uttenthaler (v. l.) bieten mit ihrem Team in der Sonneninsel Familien mit ehemals krebskranken oder chronisch kranken Kindern ein liebevolles Umfeld.

Für Familie Graupner ist die Sonneninsel in Seekirchen ein Segen. Ihre bald zehnjährige Tochter Eileen leidet an einem seltenen Gendefekt mit vielfachen gesundheitlichen Auswirkungen von Epilepsie, Gaumenspalte bis zur Entwicklungsverzögerung. Auch innere Organe sind betroffen. "Sie braucht rund um die Uhr Betreuung. Seit ihrer Geburt waren wir nie als ganze Familie auf Urlaub", erzählt Vater Patrick Graupner. Die Familie, die aus Deutschland stammt, ist zufällig auf das Angebot der Sonneninsel gestoßen und kam 2019 erstmals nach Seekirchen. "Hier kann man sich fallen lassen. Im Alltag funktioniert man einfach, hier fällt der Druck ab", so Mutter Juliane Graupner. Vom Freizeit- und Therapieprogramm profitieren auch die Geschwister Eileens. Patrick Graupner: "Jeder Besuch auf der Sonneninsel ist wie ein Heimkommen."

BILD: SN/SW/NEUMAYR Juliane und Patrick Graupner mit Tochter Eileen. Die Familie findet seit 2019 regelmäßig herzliche Aufnahme in der Sonneninsel. Mittlerweile ist die Familie nach Abtenau gezogen und damit dem psychosozialen Nachsorgezentrum geografisch ein gutes Stück näher gerückt. Familie Graupner ist ein Beispiel dafür, dass die Sonneninsel, die vor zehn Jahren von der Salzburger Kinderkrebshilfe zur Nachsorge von an Krebs erkrankten Kindern eröffnet wurde, auch Kindern mit chronischen Erkrankungen und deren Familien offensteht. "Der Anteil der chronisch erkrankten Kinder liegt bei knapp 20 Prozent", berichtet Sonneninsel-Geschäftsführer Thomas Janik, der zum Zehn-Jahre-Jubiläum auf eine erfolgreiche Entwicklung verweisen kann. "Wir hatten schwierige Startbedingungen, der Bau erfolgte zum größten Teil spendenfinanziert, der Betrieb ist zur Gänze von Spenden abhängig." Alleine die österreichischen Lions Clubs, federführend dabei der Lions Club Seekirchen-Wallersee, haben über die Jahre mehr als zwei Millionen Euro beigesteuert. Gesamte Familie nach Ausnahmesituation begleiten Die Sonneninsel hat als psychosoziales Nachsorgezentrum von Anfang an ein Konzept verfolgt, bei dem die gesamte Familie nach der Ausnahmesituation einer schweren Erkrankung begleitet wird, um den Alltag besser meistern zu können. "Begonnen haben wir mit einem reinen Campbetrieb für Kinder und Jugendliche, der von den Familienangeboten ergänzt wird. Mittlerweile ist die Sonneninsel 340 Tage pro Jahr in Betrieb", so Janik. "Wir haben 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im Sommer bis zu 40." Die Nachfrage sei enorm, gerade auch bei chronischen Erkrankungen. "Die Sonneninsel ist eine Ergänzung zu herkömmlichen medizinischen Angeboten, wir passen uns den Gegebenheiten an und können, da wir unabhängig sind, rasch reagieren." Seit Eröffnung im September 2013 (Stand Ende Juli 2023) haben 14.954 Personen die Sonneninsel zur "Nachsorge" besucht, 40.266 Nächtigungen wurden verzeichnet und 178.876 Mahlzeiten konsumiert. Der ständig steigende Bedarf übertrifft schon heute die Kapazitätsgrenzen und es wird über die Ausweitung des einzigartigen psychosozialen Konzeptes der Sonneninsel nachgedacht. "Das Konzept wäre jedenfalls auf andere Standorte im deutschsprachigen Raum erweiterbar. Es wäre schön, wenn es bald eine zweite oder dritte Sonneninsel geben könnte", so Thomas Janik. Programm nach individuellen Bedürfnissen der Familien Das Besondere an der Sonneninsel ist, dass ganz individuell auf die Bedürfnisse der Familien eingegangen wird. "Bei uns wird nichts übergestülpt, wir bauen das Programm nach den individuellen Wünschen der Familien", so Martina Weber, therapeutische Leiterin der Sonneninsel. "Manche brauchen viele Gespräche, andere wollen beim Wandern oder Töpfern abschalten und Ruhe finden." Unter den Familien entstehe, verbunden durch ein ähnliches Schicksal, oft auch ein berührender Austausch. "Es gibt Get-together-Gruppen, die sich regelmäßig treffen, Nachsorge-Workshops nur für Eltern oder Großeltern. Wir holen die Familien dort ab, wo sie stehen. Wir leisten mit unserer Arbeit auch Prävention vor psychischen Folgeerkrankungen", ergänzt Sonneninsel-Psychologin Elisabeth Uttenthaler. Der Holzbau der Sonneninsel teilt sich in vier Trakte rund um einen Innenhof. Im Laufe der Jahre wurden die Räumlichkeiten immer wieder adaptiert. Nächstes großes Projekt ist die Gestaltung der 15.000 Quadratmeter großen Außenanlage. Dort soll u. a. ein spezieller Bereich für Trauernde entstehen. Auch die Errichtung einer Photovoltaikanlage und von zusätzlichem Stauraum ist geplant. Fakten über die Sonneninsel Das psychosoziale Nachsorgezentrum für (ehemals) schwer oder chronisch erkrankte Kinder,

Jugendliche und ihre Familien ist eine gemeinnützige, mildtätige GmbH, die durch Spenden, Legate, Erbschaften und Kooperationen mit Betroffenenorganisationen und Instituten finanziert wird. Als Träger fungiert die Salzburger Kinderkrebshilfe.



Auf 2300 Quadratmetern Wohnnutzfläche stehen 26 Doppelzimmer und 15.000 m2 Außenfläche den "Gästen" zur Verfügung. Wer auf die Sonneninsel kommen kann, wird in einem mehrstufigen Auswahlverfahren bestimmt. Der Aufenthalt ist für die Familien kostenlos. Die Aufenthaltsdauer richtet sich nach dem Bedarf.



Spendenkonto:

IBAN: AT47 3503 4000 0023 5200 BIC: RVSAAT2S034



