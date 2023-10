Nachwuchs bei den kleinsten Krallenaffen der Welt im Zoo Salzburg

Die Zwergseidenaffen gehören seit Mai 2021 zu den tierischen Bewohnern des Zoos. Jetzt gab es Nachwuchs bei Elaise. Bis das Jungtier auf eigenen Beinen steht, wird noch einige Zeit vergehen. Bis dahin tragen es Mutter und Vater huckepack.

Klein, kleiner, Zwergseidenaffen: Die Tiere gelten mit einer Körpergröße von etwa 15 Zentimetern als kleinste Krallenaffenart der Welt. Vor fünf Wochen haben die beiden im Zoo Salzburg lebenden Zwergseidenaffen ein Jungtier bekommen, das bei der Geburt nicht nur klein, sondern ein echter Winzling war. Geschäftsführerin Sabine Grebner: "Da musste man schon drei Mal hinsehen, um das Miniäffchen auf dem Rücken eines der Elterntiere zu erkennen."



Letztmals gab es vor neun Jahren Nachwuchs

So klein der Nachwuchs der fünfjährigen Mutter Elaise und des 12 Jahre alten Vaters Viv auch ist, so groß ist die Freude bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Zoo. "Bei den Zwergseidenaffen hatten wir das letzte Mal vor neun Jahren Nachwuchs", berichtet Grebner. Die Elterntiere gehören seit Mai 2021 zu den tierischen Bewohnern des Zoos Salzburg und kamen auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) von Frankreich nach Österreich. Die vorherige Salzburger Gruppe lebt heute wiederum in einem anderen Zoo.

Inzwischen teilen sich die Elterntiere die Aufgaben

Meist tragen bei den kleinen Krallenaffen die Männchen den Nachwuchs auf dem Rücken und übergeben ihn zum Säugen an die Mutter. "Bei uns war es anfangs so, dass die Mutter ihr Jungtier häufiger auf dem Rücken trug. Inzwischen teilen sich die Elterntiere die Aufgabe", sagt Kuratorin Lisa Sernow. Bis der Winzling auf seinen eigenen Beinchen die Anlage der Zwergseidenaffen im Südamerikabereich erkundet, dauert es noch ein wenig. Auch das Geschlecht des Jungtiers ist noch nicht bekannt.