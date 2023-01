Halleiner Psychiater Rossiwall schlägt ein Jahr vor seiner Pension Alarm

Olaf Rossiwall muss in seiner Praxis 10 bis 30 Hilfesuchende pro Woche abweisen - und das, obwohl er nur Patienten aus dem Tennengau nimmt.

Im Jänner 1998 eröffnete Olaf Rossiwall seine Praxis für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie in Hallein. Im Jahr 2000 übernahm er den frei gewordenen Krankenkassenvertrag für Psychiatrie im Tennengau. Doch der hat ein Ablaufdatum: Ärzte, die das 70. Lebensjahr überschritten haben, verlieren ihre Kassenverträge. Bei Rossiwall ist es am 1. April 2024 so weit.

Psychiater: "Jede Woche bekommen 10 bis 30 Patienten keinen Termin"

Sein 25-jähriges Praxisjubiläum nimmt der Mediziner nun zum Anlass, um Alarm zu ...