Nachwuchstalent begeisterte das Publikum in der Burgarena

Anfang Juli stand die neunjährige Paulina Zambelli noch beim Halleiner Stadtfest auf der Bühne, nun durfte sie bei einem Auftritt von Shooting Star Chris Steger das Publikum "anheizen".

Überflieger Chris Steger ("Zefix") aus St. Martin am Tennengebirge sorgte kürzlich für ein ausverkauftes Haus in der Burgarena Finkenstein im Kärntner Latschach - und das mit einer ganz speziellen "Vorgruppe": Als "ganz eine besondere wunderbare junge Dame" kündigte Steger die neunjährige Paulina Zambelli aus Hallein-Rif an, die dann das Publikum mit Songs wie "Flowers (Miley Cyrus) oder "Ganz nah dran" (aus dem Disney-Film "Küss den Frosch") begeisterte. Bei "Beautiful" von Christina Aguilera begleitete sie sich sogar selbst am Klavier.

"Chris war so nett mit seiner Ankündigung, es war wirklich ein toller Abend für Paulina", freut sich Mutter Daniela Zambelli. Bekannt geworden war Paulina durch ihre Teilnahme an der Talenteshow "The Voice Kids" im Frühjahr 2022: Unter tausenden Talenten aus dem deutschsprachigen Raum hatte sie es bis ins Halbfinale unter die besten 20 geschafft - 2017 war auch Chris Steger Kandidat bei der beliebten deutschen TV-Show gewesen. Auch große Bühnen abseits des Fernsehens ist Paulina schon gewöhnt: Im Sommer 2022 sang sie vor 5000 Besuchern beim Schlager Open Air 3.0 auf der Schlosswiese Moosburg, Anfang Juli trat sie heuer beim Halleiner Stadtfest auf.

Die Volksschule hat die Riferin, die am 2. August ihren 10. Geburtstag feiert, heuer abgeschlossen, ab dem Herbst wird sie das musische Gymnasium in Salzburg-Itzling besuchen.