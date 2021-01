Nadler-Überfall in Koppl: Gutachten belastet einen der Verdächtigen

Ein Experte sollte prüfen, ob auf Überwachungsvideos ein Verdächtiger zu sehen ist. Ergebnis des Gutachtens: Es bestehe "eine sehr große Ähnlichkeit".

Wegen des Überfalls durch drei Täter auf die Villa der Juwelierfamilie Nadler am 15. August 2019 am Heuberg bei Koppl sitzen bekanntlich zwei Männer aus Tschechien inzwischen in Salzburg in U-Haft. Ein 43-jähriger Tscheche wurde Ende 2019 in Prag gefasst und im Frühjahr 2020 nach Salzburg ausgeliefert. Ermittler waren ihm über einen Treffer in der DNA-Datenbank auf die Spur gekommen. Im Dezember 2020 wurde ein weiterer dringend tatverdächtiger Tscheche (39) auch in Prag verhaftet: Auch er war auf Basis eines ...