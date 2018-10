Nächste Baustelle für Autofahrer: Leopoldskronstraße wird für drei Tage gesperrt

Von Dienstag bis Donnerstag wird der Asphalt erneuert. Autofahrer werden umgeleitet, Radfahrer und Fußgänger sind von der Sperre nicht betroffen.

Von Dienstag, 16. Oktober, bis Donnerstag, 18. Oktober, wird die Leopoldskronstraße in der Stadt Salzburg zwischen dem Parkplatz Freibad "Lepi" und der Einfahrt zum Schloss Leopoldskron saniert. Das teilt die Stadt Salzburg mit. Gearbeitet wird von 7 bis 18 Uhr. Die oberste Asphaltschicht wird abgefräst und erneuert. An den drei Tagen ist die Straße komplett gesperrt. Der Verkehr wird über die Moosstraße, Firmianstraße, Guetratweg und Georg-Nikolaus-von-Nissenstraße umgeleitet. Am Dienstag ist die Strecke noch bis 6 Uhr früh befahrbar.

Fußgänger und Radfahrer müssen keine Umleitungen in Kauf nehmen. Sie sind von der Sperre nicht betroffen. Einzig die Straßenquerung bei der Firmianstraße ist während der Bauzeit nicht möglich. Neos-Baustadtrat Lukas Rößlhuber sagt, er sei froh, dass dieses viel befahrene Straßenstück noch heuer und in so kurzer Zeit saniert werden könne.

Quelle: SN